Однако актриса настаивает на суррогатном материнстве

Анна Калашникова удивила поклонников новостью о том, что выходит замуж. Сейчас актриса во всю готовится к предстоящему торжеству, однако нашла время, чтобы поделиться своими планами на будущее.

По словам звезды "Даешь молодежь", о свадьбе они с будущим мужем Иваном говорят почти каждый день. Отмечать планируют с размахом и большим количеством гостей.

"Хотелось бы закатить пир на весь мир, чтобы о нашей свадьбе ещё долго говорили, а затем вместе отправиться на шикарный курорт и провести время наедине без суеты и спешки", – мечтает Калашникова.

Свадебное платье телеведущая планирует шить по своим меркам и хочет, чтобы оно было многослойным и длинным шлейфом, пишет WomanHit.

Что же касается детей, Калашникова частно призналась, что они с будущим мужем хотят троих. Однако рожать актриса планирует не сама, а с помощью суррогатной матери. Сейчас звезда пытается уговорить Ивана, однако мужчина пока сомневается, потому что хочет, чтобы Анна забеременела естественным путем.

Ранее певица рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась эксклюзивной сумки за 800 тысяч рублей. Калашникову и ее жениха обворовал таксист.