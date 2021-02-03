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Известный острым языком
музыкальный критик Сергей Соседов в этот раз решил пройтись по Примадонне
российской эстрады. Он уверен, что Алла Пугачева иссякла как певица и ей больше
нечем радовать публику.
По мнению Соседова, у Пугачева слишком много песен, где она не поет, а просто наговаривает текст. Сергей убежден, что это свидетельствует об упадке артистки.
"А петь ей уже нечем, нечем петь!" – объявил звездный критик.
Знаменитость, которая раньше эмоционально заводила целые стадионы, теперь превратилась в пожилого человека, который "распространяет немощь". Такое нескромное мнение Сергей выразил в беседе с Еленой Хангой, ролик с интервью выложен ее ютуб-канале.
Впрочем, имя Аллы Борисовны до сих пор гремит в прессе. Несмотря на то, что Примадонна сейчас практически все время проводит с детьми от Максима Галкина Гарри и Лизой, ее фигура не пропадает из СМИ. Недавно в Сети активно обсуждали наряд Леди Гаги, который был подозрительно похож на образ Пугачевой.
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