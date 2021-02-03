В выпуске программы показали то, о чем обещали молчать

Участие Екатерины Белоцерковской в свежем выпуске "Пусть говорят", посвященном Борису Грачевскому, обернулось громким скандалом. Сперва вдову обвинили в потасовке за кулисами, а затем и вовсе выяснилось, что супругу режиссера обманули редакторы программы. Об этом рассказал Владимир Долинский, принимавший участие в съемках.

Журналистка Мариана Саид Шах в эфире упомянула объявившегося после трагедии внебрачного сына режиссера. Она выразила недоумение, почему Белоцерковская не общается с ним, но жена Грачевского проигнорировала это замечание. После съемок Саид Шах заявила, что возмущенная вдова с криками прижала ее к стенке в коридоре, махала руками и едва ли не устроила драку.

"Стыдно так врать! – написала Белоцерковская в Инстаграм-историях. – Какая стенка? Какие кулаки?" Вдову Грачевского возмутило, что журналистка пиарится на смерти ее мужа.

Тогда ситуацию решил прояснить друг худрука "Ералаша" Владимир Долинский. По его словам, никаких разбирательств за кулисами не было: Екатерина просто не могла так поступить, кроме того, он был с ней практически все время. Также актер добавил в разговоре с "Комсомольской правдой", что изначально вдове пообещали не поднимать некоторые темы в студии:

"Но какие-то куски, например, интервью Бориса Мариане, где он говорит про внебрачного сына, вставили уже позже, при монтаже".

Ранее Белоцерковская рассказала о ссоре с мужем незадолго до его смерти.