Крид возмутил россиян непристойным жестом на детском шоу

Крид возмутил россиян непристойным жестом на детском шоу
Егор Крид. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец поспешил исправить ситуацию, но у него ничего не вышло

Егор Крид возмутил поклонников, опубликовав серию снимков со съемок нового сезона шоу "Голос.Дети". Негативную реакцию спровоцировала одна из фотографий – на ней исполнитель показал неприличный жест.

Напомним, Крид вошел в новый состав жюри музыкального проекта. Вместе с Бастой и Светланой Лободой Егор будет набирать себе команду.

Подписчики артистка набросились на него, указав, что показывать средний палец на детском конкурсе – это крайне некультурно, передает Lenta.ru.

"Голос.Дети" и такое. Низко, однако", – высказался один из возмущенных комментаторов.

Позже Егор решил удалить фотографии и добавить новую публикацию – уже без дерзкого снимка. Однако это не спасло ситуацию, ведь многие увидели первоначальную версию. Пользователи Сети начали наперебой писать о том, что Крида вынудили пойти на этот шаг.

"Все-таки за [непристойный жест] были санкции?, - поинтересовался подписчик, намекая на то, что в дело вмешались организаторы проекта".

Сам исполнитель хита "Будильник" не стал отвечать на комментарии.

Ранее появилась информация, что Юрий Лоза раскритиковал новых жюри шоу "Голос.Дети". Композитор остался крайне недоволен выбором наставников. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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