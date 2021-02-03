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Егор Крид возмутил поклонников, опубликовав серию снимков со съемок нового сезона шоу "Голос.Дети". Негативную реакцию спровоцировала одна из фотографий – на ней исполнитель показал неприличный жест.
Напомним, Крид вошел в новый состав жюри музыкального проекта. Вместе с Бастой и Светланой Лободой Егор будет набирать себе команду.
Подписчики артистка набросились на него, указав, что показывать средний палец на детском конкурсе – это крайне некультурно, передает Lenta.ru.
"Голос.Дети" и такое. Низко, однако", – высказался один из возмущенных комментаторов.
Позже Егор решил удалить фотографии и добавить новую публикацию – уже без дерзкого снимка. Однако это не спасло ситуацию, ведь многие увидели первоначальную версию. Пользователи Сети начали наперебой писать о том, что Крида вынудили пойти на этот шаг.
"Все-таки за [непристойный жест] были санкции?, - поинтересовался подписчик, намекая на то, что в дело вмешались организаторы проекта".
Сам исполнитель хита "Будильник" не стал отвечать на комментарии.
Ранее появилась информация, что Юрий Лоза раскритиковал новых жюри шоу "Голос.Дети". Композитор остался крайне недоволен выбором наставников.
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