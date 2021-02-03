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КВН открыл немало российских звезд, в том числе и Гарика Мартиросяна. До 2002 года юморист играл в команде "Новые армяне", причем один из выпусков шоу едва не закончился серьезной потасовкой. Об этом вспомнили СМИ.
За первенство в финале 1997 года боролись "Новые армяне" и "Запорожье – Кривой рог – Транзит". Игра была напряженной, и члены жюри никак не могли определить победителя. Тогда было принято решение, что сборные разделят первое место, однако капитанов Гарика Мартиросяна и Михаила Гуликова это не устроило.
Перепалка началась еще на сцене. "Мы были врагами до мозга костей", – вспоминал Гуликов. По его словам, команды продолжили выяснять отношения за кулисами и даже чуть не подрались.
"Помню, как кто-то вызвал милицию. И она уже ждала нас на выходе, чтобы все это не переросло в какую-то такую историю",
– приводит слова капитана "Транзита" портал "Покатим".
Некоторые отмечают, что КВН со временем стал терять популярность. Почему так происходит, рассказал бывший член команды "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский.
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