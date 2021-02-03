Телеведущий рассказал о беременности возлюбленной

Дмитрий Шепелев готовится к рождению второго ребенка. Ведущий и его избранница Екатерина Тулупова станут родителями. Радостной новостью поделился сам артист.

По словам телеведущего, он ощущал одновременно головокружение и легкость, когда узнал о беременности возлюбленной. Дмитрий признался: ничто не сравнится с чувством радости от предстоящего события.

"Я просто очень счастлив",

– рассказал экс-ведущий шоу "На самом деле".

Шепелев и Тулупова уже воспитывают двоих детей, появившихся на свет от предыдущих отношений. Третий наследник станет первым общим ребенком влюбленных. Платон и Лада о грядущем рождении брата или сестры уже знают и готовятся к этому как к приключению, добавил ведущий.

"Я хотел бы большую семью. Для меня это означает не только много детей, большую ответственность, много забот, но и то, что я в состоянии позаботиться о них всех. И это очень вдохновляет",

– заключил Шепелев в интервью Peopletalk.

Влюбленные познакомились в 2016-м, спустя год после смерти Жанны Фриске – матери Платона. Сын Дмитрия и дочь Екатерины ходили в один детский сад. О личной жизни ведущий рассказывать не любит, но недавно признался, что они подыскивают новое жилье и готовятся к переезду.

Несколько дней назад стало известно, что детскую программу, которую вел Шепелев, закрыли из-за низких рейтингов. Чем теперь будет заниматься артист, неизвестно.