"Спасибо за поздравления": дочь Абрамовича заговорила о свадьбе

"Спасибо за поздравления": дочь Абрамовича заговорила о свадьбе
Софья Абрамович. Фото: Jean-Claude Cohen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Девушка пообщалась с поклонниками в личном микроблоге

Дочь Романа Абрамовича, 25-летняя Софья, рассказала о своих планах на будущее. Так, наследница предпринимателя уже задумалась о свадьбе. Примечательно, что имя своего избранника Софья держит в тайне.

Один из пользователей "Инстаграм" поинтересовался, есть ли у Софьи какие-либо свадебные планы. Подписчик отметил, что она будет великолепной невестой.

Девушка, обычно предпочитающая не распространяться о своей личной жизни, решила сделать небольшое исключение.

"Пока мы не строим конкретных планов, но уже оба представляем, какой праздник хотим. Спасибо большое за поздравления!" – ответила дочь Романа Аркадьевича.

Возлюбленный Софьи в начале года сделал ей предложение. Пара отправилась в романтическое путешествие, а по возвращении домой начала подбирать варианты организации торжества.

Напомним, Софья – дочь Абрамовича и бывшей стюардессы Ирины Вячеславовны. В марте 2007 года родители девушки развелись. У 25-летней красавицы есть две родные сестры и двое братьев. Также у нее имеются сводные брат и сестра – они появились в браке Романа Аркадьевича и его третьей жены Дарьи Жуковой.

Анастасия ГОРЮНОВА

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