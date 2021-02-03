"Зрелище ужасное": врачи отреклись от лысеющей Шевель

"Зрелище ужасное": врачи отреклись от лысеющей Шевель
Кадр из фильма "Овраги" (1990)
Актриса не послушала мать и отправилась в опасное путешествие

Людмила Шевель рассказала о том, что после поездки в Чернобыль в 1986 году с ней стали происходить страшные вещи. Актриса начала стремительно терять волосы.

По словам звезды сериала "Убойная сила", она поехала в радиоактивную зону через полгода после аварии. Мать артистки пыталась всячески отговорить ее от опасного путешествия, но Шевель настояла на своем.

Людмила Николаевна вместе с группой энтузиастов отправилась в Чернобыль на вертолете. По мере приближения к зоне отчуждения в глаза начало бросаться свечение радиации.

"На земле деревья с красивыми фруктами лежали как подкошенные. Больные животные, лысые почти, всюду бегали. Зрелище ужасное", - отметила артистка.

Туристов должны были забрать вечером этого же дня. Однако из-за непредвиденных обстоятельств группе пришлось остаться под Припятью на ночь.

Спустя несколько лет после опасной экскурсии Шевель испытала на себе последствия взаимодействия с радиацией. Актриса начала лысеть. Людмиле Николаевне даже пришлось обратиться к специалистам из Института гигиены и радиации. Но как только врачи узнавали, что звезда была в Чернобыле, они буквально отшатывались от нее, пишет "Экспресс Газета". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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