Внучка Ротару в боди показала стройные ноги

Внучка Ротару в боди показала стройные ноги
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
На ногах модели были лишь ботинки на шнуровке

София Евдокименко впервые вышла на подиум еще в детстве и впоследствии пыталась построить карьеру модели. Сейчас внучка Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке и до сих пор время от времени участвует в фотосессиях. Девушка поделилась сразу тремя свежими кадрами, где она предстала в необычном образе.

Родственница знаменитой певицы позировала без штанов, в одном обтягивающем боди черного цвета и грубых ботинках на платформе. На модели практически не было косметики, а на одном из фото она аккуратно убрала волосы назад. Несмотря на оголенные ноги, руки и зона декольте артистки были полностью закрыты нарядом.

"Какая красота", "Совершенство", – восхищались подписчики Софии. Снимки оценил и отец Руслан Евдокименко, оставив в комментариях сердечки.

По слухам, 19-летняя София готовится к свадьбе с украинским бизнесменом из списка Forbes. Ротару считает, что выходить замуж внучке еще рано – сперва нужно получить образование. Впрочем, препятствовать браку певица не собирается.

Ранее Евдокименко поделилась кадрами с фотосессии в коротком кожаном платье.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Что сделает Запад России после приговора Навальному

Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"

Россияне массово забирают деньги из банков

Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей