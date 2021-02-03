На ногах модели были лишь ботинки на шнуровке

София Евдокименко впервые вышла на подиум еще в детстве и впоследствии пыталась построить карьеру модели. Сейчас внучка Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке и до сих пор время от времени участвует в фотосессиях. Девушка поделилась сразу тремя свежими кадрами, где она предстала в необычном образе.

Родственница знаменитой певицы позировала без штанов, в одном обтягивающем боди черного цвета и грубых ботинках на платформе. На модели практически не было косметики, а на одном из фото она аккуратно убрала волосы назад. Несмотря на оголенные ноги, руки и зона декольте артистки были полностью закрыты нарядом.

"Какая красота", "Совершенство", – восхищались подписчики Софии. Снимки оценил и отец Руслан Евдокименко, оставив в комментариях сердечки.

По слухам, 19-летняя София готовится к свадьбе с украинским бизнесменом из списка Forbes. Ротару считает, что выходить замуж внучке еще рано – сперва нужно получить образование. Впрочем, препятствовать браку певица не собирается.

Ранее Евдокименко поделилась кадрами с фотосессии в коротком кожаном платье.