78-я церемония вручения награды пройдет в конце февраля

Названы фильмы и сериалы, номинированные на премию "Золотой глобус" в 2021 году. Окончательные победители будут известны 28 февраля.

В номинации "Лучшая драма" представлены следующие кинокартины: "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды".

В категорию "Мюзикл/комедия" попали "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".

За звание "Лучшего драматического сериала" поборются "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".

"Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая" будут сражаться за звание "Лучшего комедийного сериала".

В категории "Мини-сериалов" представлены "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная", говорится на официальном сайте премии.