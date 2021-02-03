Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Сегодня, 3 февраля, Андрею Чернышову исполнилось 48 лет. Актер всегда отличался скрытностью – особенно в отношении своей личной жизни. Так, звезде сериала "Две судьбы" удалось аж 10 лет скрывать свою возлюбленную.
В декабре 2016 года общественность шокировала громкая новость – Чернышов женился на Марии Добржинской, артистке театра "Содружество актеров Таганки". Никто даже не подозревал, что Андрей покинул ряды завидных холостяков. Оказалось, что к моменту бракосочетания возлюбленные тайно встречались на протяжении долгого времени.
Первая встреча Чернышова и Добржинской произошла тогда, когда Мария еще была студенткой Высшего театрального училища имени Щепкина. Артист заглянул в вуз к преподавателю. Зайдя в аудиторию, Андрей заприметил симпатичную девушку. Актер начал спрашивать, кто она такая, но тут же узнал горькую правду – Добржинская уже состояла в отношениях.
Но судьба подарила молодым людям вторую встречу. Звезда сериала "Две судьбы" увидел Марию в театре. Они подружились и начали проводить друг с другом все больше времени. Спустя некоторое время оба поняли, что влюблены, передает "СтарХит".
Ранее директор Чернышова высказался по поводу "серьезной болезни" актера.
Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"
Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно