Долгое время поклонники актера считали, что он холост

Сегодня, 3 февраля, Андрею Чернышову исполнилось 48 лет. Актер всегда отличался скрытностью – особенно в отношении своей личной жизни. Так, звезде сериала "Две судьбы" удалось аж 10 лет скрывать свою возлюбленную.

В декабре 2016 года общественность шокировала громкая новость – Чернышов женился на Марии Добржинской, артистке театра "Содружество актеров Таганки". Никто даже не подозревал, что Андрей покинул ряды завидных холостяков. Оказалось, что к моменту бракосочетания возлюбленные тайно встречались на протяжении долгого времени.

Первая встреча Чернышова и Добржинской произошла тогда, когда Мария еще была студенткой Высшего театрального училища имени Щепкина. Артист заглянул в вуз к преподавателю. Зайдя в аудиторию, Андрей заприметил симпатичную девушку. Актер начал спрашивать, кто она такая, но тут же узнал горькую правду – Добржинская уже состояла в отношениях.

Но судьба подарила молодым людям вторую встречу. Звезда сериала "Две судьбы" увидел Марию в театре. Они подружились и начали проводить друг с другом все больше времени. Спустя некоторое время оба поняли, что влюблены, передает "СтарХит".

Ранее директор Чернышова высказался по поводу "серьезной болезни" актера.