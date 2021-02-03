"Не люблю людей": Домогаров рассказал об издевательствах

"Не люблю людей": Домогаров рассказал об издевательствах
Александр Домогаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер признался, что его часто обижали в прошлом

Александр Домогаров – редкий гость на публичных мероприятиях. Актер объяснил, почему ведет закрытый образ жизни и избегает "звездной тусовки".

Артист признался, что предпочитает жить "выборочно" – лишний раз не "светиться", несмотря на то что профессия обязывает. "Я не люблю людей", – рассмеявшись, добавил он. Причина в том, что Домогарова много обижали и пытаются сделать это по сей день, но уже безуспешно. Он поставил внутреннюю защиту, которую сложно пробить, и вместо обид просто стирает из жизни ранивших его людей – так однажды артисту посоветовал Андрей Кончаловский.

"Меня просто клали на пол и топтали ногами. И не всегда в переносном смысле",

– рассказал Домогаров в интервью журналу "Лилит", опубликованном в Яндекс.Дзен-канале издания.

Актер из "Бандитского Петербурга" был женат четыре раза: с Мариной Александровой он развелся в 2007 году. Несколько месяцев назад Домогаров впервые появился на публике с молодой возлюбленной. Ходят слухи, что артист и Татьяна Степанова уже поженились.

Карина СИРАЗОВА

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