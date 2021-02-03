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В личном инстаграм-аккаунте Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками радостной новостью – она наконец-то переехала в собственную квартиру. Теперь девушка будет жить в центре Москвы.
Напомним, ранее дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" проживала вместе с онкобольной матерью и другими членами семьи в поселке Крекшино в Подмосковье.
"Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест!" – написала счастливая Заворотнюк.
По некоторым данным, девушка планировала переехать еще прошлой осенью, однако ремонт в квартире затянулся. В ноябре в апартаментах красавицы стояли только кухонный гарнитур, барная стойка со стульями, стиральные машины, а также оригинальные осветительные приборы. Единственным местом с завершенным ремонтом была ванная комната.
Текст Анна сопроводила серией фотографий в зимнем стиле. Поклонники девушки заявили, что она выглядит потрясающее.
"Очень красивая!", "Вы прекрасны", "Такая яркая", "Вы просто очаровательны", – отметили они.
Также подписчики отреагировали на новость о переезде.
"Это замечательно... когда человек рад и делится своей радостью", – прокомментировал один из фанатов.
Ранее Анна заговорила о больной матери.
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