"Наконец-то": Заворотнюк сменила место жительства

"Наконец-то": Заворотнюк сменила место жительства
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Девушку радует тот факт, что теперь все ее любимые места находятся поблизости

В личном инстаграм-аккаунте Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками радостной новостью – она наконец-то переехала в собственную квартиру. Теперь девушка будет жить в центре Москвы.

Напомним, ранее дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" проживала вместе с онкобольной матерью и другими членами семьи в поселке Крекшино в Подмосковье.

"Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест!" – написала счастливая Заворотнюк.

По некоторым данным, девушка планировала переехать еще прошлой осенью, однако ремонт в квартире затянулся. В ноябре в апартаментах красавицы стояли только кухонный гарнитур, барная стойка со стульями, стиральные машины, а также оригинальные осветительные приборы. Единственным местом с завершенным ремонтом была ванная комната.

Текст Анна сопроводила серией фотографий в зимнем стиле. Поклонники девушки заявили, что она выглядит потрясающее.

"Очень красивая!", "Вы прекрасны", "Такая яркая", "Вы просто очаровательны", – отметили они.

Также подписчики отреагировали на новость о переезде.

"Это замечательно... когда человек рад и делится своей радостью", – прокомментировал один из фанатов.

Ранее Анна заговорила о больной матери. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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