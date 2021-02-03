Приятельница дочери генсека с трудом передвигается самостоятельно

Элеонора Костенецкая в 1970-е годы работала администратором ювелирного магазина "Самоцветы". К ней обращались многие знаменитости – Владимир Высоцкий, Галина Волчек, Людмила Зыкина и Галина Брежнева. Именно дочь генсека ЦК КПСС и предупредила подругу о готовящемся аресте. Как сейчас живет Костенецкая, которую называли "королевой бриллиантов", выяснили журналисты.

Экс-администратор ювелирного с теплотой вспоминает о дочери Леонида Брежнева. По ее словам, слухи о том, что наследница политика любила выпить, ничего общего не имеют с действительностью. Костенецкая поведала: в магазине располагалась комната для высокопоставленных лиц, и не было ни одного случая, чтобы Галина Леонидовна там употребляла алкоголь.

В 1981 году Костенецкую вместе со всем руководством "Самоцветов" арестовали. Брежнева предупреждала подругу заранее: даже назвала точную дату. Администратор не стала подставлять своих коллег – ее осудили на восемь лет.

"Жизнь моя разделилась на две части: до и после лагеря. До все было прекрасно, а после – черная полоса",

– рассказывала Костенецкая ранее "Аргументам и фактам". Сейчас подруга Брежневой живет в антисанитарных условиях: в квартире журналисты увидели кучу грязи и тараканов. Сама 86-летняя пенсионерка практически не ходит, поделилась ее соседка в эфире программы "Прямой эфир". Родственники Костенецкой помогать отказались, тогда она и обратилась в шоу Андрея Малахова.