Известный критик считает, что певица сильно сдала

Сергей Соседов стал новым героем Ютуб-шоу "Хангость". В разговоре с Еленой Хангой критик высказался о творчестве Софии Ротару.

По мнению Соседова, Ротару должна последовать примеру Примадонны и завершить карьеру.

"У нее слабый репертуар, который не запоминается, нет мелодии, нет красивых мотивов", – заявил Сергей.

Журналист отметил – раньше, когда София Михайловна пела песни таких композиторов, как Арно Бабаджанян и Юрий Саульский, артистка в полной мере раскрывала свои вокальные данные.

"А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и это музыкально не интересно", – добавил Соседов.

Сергей уверен – Ротару и сама понимает, что ее время пришло. Однако певица не может уйти со сцены из-за многочисленных поклонников.

Также критик высказался о внешности исполнительницы хита "Белая зима". Он считает, что артистка выглядит на свой возраст. Напомним, Софии Михайловне 73 года.

Журналист оценил усилия звезды казаться моложе, чем она есть на самом деле. Но, по словам Соседова, общение с певицей вблизи раскроет все "подводные камни".

Ранее Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву.