Морозов скорбит о смерти создателя "Кривого зеркала"

Морозов скорбит о смерти создателя "Кривого зеркала"
Александр Морозов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист вспомнил о периоде сотрудничества с покойным

Скончался один из создателей "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко. Трагическую новость на личной инстаграм-странице сообщил юморист Александр Морозов.

Накануне Морозов опубликовал видеообращение к своим подписчикам.

"Как же мы за последнее время устали от некрологов. Сегодня утром я узнал, что умер мой друг, автор "Кривого зеркала" Слава Полейко", - произнес убитый горем артист.

Он отметил, что ему крайне сложно говорить о кончине приятеля. Однако это нужно для того, чтобы общественность почтила память Полейко.

Морозов напомнил, что именно Вячеслав являлся автором знаменитых "страшилок", которые в дуэте показывали Александр и Виктор Разумовский, передает "Свободная Пресса".

При этом причину смерти юморист называть не стал.

Напомним, Вячеслав Полейко писал монологи для таких звезд юмористического Олимпа, как Евгений Петросян, Михаил Задорнов и Михаил Евдокимов. Сотрудничать с артистами покойный начал в 80-е годы.

Также он являлся постоянным автором "Кривого зеркала" и сочинял шутки для коллектива "Новые русские бабки", пишет "МИР24".

Ранее Александр Морозов прокомментировал новость о своей госпитализации. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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