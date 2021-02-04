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Скончался один из создателей "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко. Трагическую новость на личной инстаграм-странице сообщил юморист Александр Морозов.
Накануне Морозов опубликовал видеообращение к своим подписчикам.
"Как же мы за последнее время устали от некрологов. Сегодня утром я узнал, что умер мой друг, автор "Кривого зеркала" Слава Полейко", - произнес убитый горем артист.
Он отметил, что ему крайне сложно говорить о кончине приятеля. Однако это нужно для того, чтобы общественность почтила память Полейко.
Морозов напомнил, что именно Вячеслав являлся автором знаменитых "страшилок", которые в дуэте показывали Александр и Виктор Разумовский, передает "Свободная Пресса".
При этом причину смерти юморист называть не стал.
Напомним, Вячеслав Полейко писал монологи для таких звезд юмористического Олимпа, как Евгений Петросян, Михаил Задорнов и Михаил Евдокимов. Сотрудничать с артистами покойный начал в 80-е годы.
Также он являлся постоянным автором "Кривого зеркала" и сочинял шутки для коллектива "Новые русские бабки", пишет "МИР24".
Ранее Александр Морозов прокомментировал новость о своей госпитализации.
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