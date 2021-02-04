Юмористу напропрочили второй брак

Парапсихолог Наталья Федосеенко высказалась о втором браке Максима Галкина. Говоря об отношениях артиста с нынешней супругой Аллой Пугачевой, специалист отметила – юморист будет верен жене до конца ее дней, однако после кончины певицы он, скорее всего, найдет новую избранницу.

По мнению Федосеенко, союз Галкина и Пугачевой является очень крепким. Максим – это единственный человек, кому может довериться Примадонна.

Несмотря на то, что Алла Борисовна имеет железный характер, ее звездный муж отлично справляется с семейными обязанностями, во всем поддерживая певицу.

"Союз между вздорным Овном и терпеливым Близнецом навсегда!" – отметила парапсихолог.

Наталья также приоткрыла завесу тайны, рассказав о взаимоотношениях между артистами. Она считает, что в семье кипят нешуточные страсти. Это связано со взаимной ревностью супругов. Но мелкие конфликты и разногласия не смогут расколоть брак, передает "Собеседник".

"Галкин будет с Аллой до конца ее дней. Впрочем, брак с ней для него будет, скорее всего, не последним", – добавила специалист.

Напомним, Алла Борисовна стала первой супругой Максима. Возлюбленные начали встречаться в 2001 году и сыграли свадьбу спустя десять лет. Сейчас пара растит двоих детей – двойняшек Лизу и Гарри.

Ранее Галкин произвел настоящий фурор, опубликовав снимок без рубашки.