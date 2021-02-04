Появились слухи о новой избраннице Галкина после смерти Пугачевой

Появились слухи о новой избраннице Галкина после смерти Пугачевой
Максим Галкин. Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
Юмористу напропрочили второй брак

Парапсихолог Наталья Федосеенко высказалась о втором браке Максима Галкина. Говоря об отношениях артиста с нынешней супругой Аллой Пугачевой, специалист отметила – юморист будет верен жене до конца ее дней, однако после кончины певицы он, скорее всего, найдет новую избранницу.

По мнению Федосеенко, союз Галкина и Пугачевой является очень крепким. Максим – это единственный человек, кому может довериться Примадонна.

Несмотря на то, что Алла Борисовна имеет железный характер, ее звездный муж отлично справляется с семейными обязанностями, во всем поддерживая певицу.

"Союз между вздорным Овном и терпеливым Близнецом навсегда!" – отметила парапсихолог.

Наталья также приоткрыла завесу тайны, рассказав о взаимоотношениях между артистами. Она считает, что в семье кипят нешуточные страсти. Это связано со взаимной ревностью супругов. Но мелкие конфликты и разногласия не смогут расколоть брак, передает "Собеседник".

"Галкин будет с Аллой до конца ее дней. Впрочем, брак с ней для него будет, скорее всего, не последним", – добавила специалист.

Напомним, Алла Борисовна стала первой супругой Максима. Возлюбленные начали встречаться в 2001 году и сыграли свадьбу спустя десять лет. Сейчас пара растит двоих детей – двойняшек Лизу и Гарри. 

Ранее Галкин произвел настоящий фурор, опубликовав снимок без рубашки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Обернется потерей территорий: названо слабое место России

Проживающим за границей россиянам нужно вернуться в страну, считает экс-сотрудник КГБ

В России ответили на слова американского адмирала о ядерной войне

По мнению дипломата, такое развитие событий маловероятно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей