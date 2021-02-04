Провалился под лед: поездка Урганта на грузовике закончилась трагично - видео

Провалился под лед: поездка Урганта на грузовике закончилась трагично - видео
Иван Ургант. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместе с ним в автомобиле были еще несколько человек

Иван Ургант в шутку утопил гоночный грузовик команды "КАМАЗ-Мастер". Эпизод появился накануне в развлекательном шоу "Вечерний Ургант".

Выпуск начался с того, что ведущий передачи представил легенд мирового автоспорта – Владимира Чагина, Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева. Недавно мужчины одержали победу на ралли "Дакар".

Иван спросил у гостей шоу разрешения погреться в грузовике. Оказавшись в салоне, он начал исследовать приборы. 

"Ну давайте прокатимся немножко, здесь хотя бы – вокруг Останкино", – предложил Ургант.

Он заверил, что имеет хороший водительский опыт. Члены команды КАМАЗ-Мастер не смогли отказать харизматичному ведущему. Мужчины рассказали, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы завести машину.

Справившись с задачей, радостный Иван начал осваивать новое транспортное средство. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. На экране возник эпизод, как грузовик якобы тонет, уходя под лед.

Шоумен поинтересовался, сколько стоит подобный КАМАЗ. Один из гостей ответил, что за него нужно отдать 700 тысяч евро.

"Ну я такие деньги отдам! Работаем, ребята!" – этими словами Ургант завершил пролог выпуска.

 

 

Ранее стало известно, что дочь Урганта получает непристойные предложения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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