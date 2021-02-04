"Образовали банду": актеры "Гардемаринов" рассорились с Дружининой

Светлана Дружинина. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34;
Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34; Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34; Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34;
Многие главные звезды картины отказались сниматься в продолжении

Кинолента "Гардемарины, вперед!" покорила сердца всех советских и российских телезрителей. Картина пользовалась ошеломительным успехом. Однако сейчас ее чаще упоминают из-за бесконечно вскрывающихся скандалов.

Кадр из фильма "Виват, гардемарины!"

Неприглядными подробностями о съемках киношедевра поделился один из "гардемаринов" Владимир Шевельков. Оказалось, что обаятельного молодого человека могло в этом фильме не быть. Дело в том, что режиссер Светлана Дружинина планировала снять в картине своего младшего сына Михаила.

Михаил должен был занять место Владимира, однако за последнего вступились главные "гардемарины" России Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян. Артисты настояли на согласовании кандидатуры Шевелькова, именно так был утвержден состав знаменитого трио.

Кадр из фильма "Виват, гардемарины!"

"С ними, Жигуновым и Харатьяном, я всегда был своим (…) Мы образовывали свою банду", – делится воспоминаниями знаменитость.

На программе "Судьба человека" Владимир признался, что так и не смог найти общий язык с режиссером. Он постоянно спорил с Дружининой по поводу музыкальных вставок в фильме, далеко не все стихи устраивали артиста. Несмотря на огромный успех картины, Шевельков отказался посещать фестивали, потому что не хотел зарабатывать деньги на киноленте.

Кадр из фильма "Виват, гардемарины!"

В продолжении "Гардемаринов" Шевельков сниматься не стал. Беседуя с Борисом Корчевниковым, он признался, что конфликт с Дружининой дошел до того, что артист старался как можно реже появляться на съемочной площадке – часто за него играли дублеры.

Кадр из фильма "Виват, гардемарины!"

Ранее сам Жигунов с негодованием рассказывал о несправедливом отношении Дружининой к Шевелькову. В знак протеста он даже решил отказаться от озвучивания своего героя.

У Сергея есть и личные претензии к режиссеру. Ему весьма не понравилось ее заявление о том, что идея создания сыгранного им Саши Белова является всецело заслугой самой Дружининой.

Ольга ФЕДОРОВА

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