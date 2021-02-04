Знаменитость давно подготовилась к смерти

Анастасия Мельникова, известная по роли старшего лейтенанта Абдуловой в сериале "Улицы разбитых фонарей", рассказала, как она относится к составлению завещания. Актриса стала новой гостьей передачи "Секрет на миллион".

В разговоре с Лерой Кудрявцевой Мельникова призналась, что она уже давно задумывается о завещании. Пока на наследство артистки законно претендует один человек – ее родная дочь Мария.

Однако, несмотря на серьезность темы, Анастасия решила пошутить.

"Ах, завещание! Они ждут моей смерти!" – нарочито картинно произнесла актриса.

На данный момент Мельникова вместе с наследницей живет в роскошной квартире в центре Санкт-Петербурга. Из окна апартаментов открывается вид на храм Спаса-на-крови. Помимо артистки и ее дочери, в доме живет их любимая собака, написала Лера Кудрявцева в авторской колонке "Телепрограммы".

Напомним, когда Анастасии было 18 лет, она собиралась выйти замуж за 40-летнего Томаза Гвишиани. Но случилось несчастье – возлюбленный актрисы скончался. Мельникова тяжело переживала трагедию. В какой-то момент она даже подумывала уйти в монастырь.

В 1990-м году знаменитость сыграла свадьбу с Вячеславом Тельновым. Спустя восемь лет брака супруги разошлись.

В 2002-м году на свет появилась дочь Мария. Имя отца девочки Анастасия до сих пор держит в тайне.

В январе этого года стало известно о том, что Мельникова подхватила коронавирус.