У мужчины давно появилась новая семья

Первым мужем Веры Брежневой был Михаил Киперман. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2006 году. Украинский бизнесмен удочерил наследницу певицы Соню от предыдущих отношений, а в 2009 году у пары родилась общая дочь Сара. Однако в 2012 году союз развалился. Стало известно, как сейчас живет предприниматель.

В 2014 году Киперман женился на девушке по имени Алена Гайваненко. По некоторым данным, супруга младше Михаила на два года.

Спустя некоторое время Гайваненко подарила мужу троих детей – сыновей Моисея-Льва и Бенжамина, а также дочь Симону.

Сообщается, что семья живет за границей. Что касается связи с дочерью от Веры Брежневой, то Киперман поддерживает с ней теплые отношения. Отец и наследница много времени проводят вместе. Девочка быстро нашла общий язык со сводными родственниками, передает "Экспресс Газета".

Сама Брежнева с 2015 года состоит в браке с Константином Меладзе. Общих детей у артистки и композитора пока нет.

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