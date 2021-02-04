"Несколько раз случалось": Корчевникова подловили на тайных свиданиях с моделями

"Несколько раз случалось": Корчевникова подловили на тайных свиданиях с моделями
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Оказалось, телеведущий неровно дышит к манекенщицам

За личной жизнью популярного ведущего и артиста Бориса Корчевникова пристально наблюдает вся страна. К сожалению, ничего знаменательного в ней не происходит – актер так и не женился. Зато сегодня он рассказал о своих "похождениях" по моделям.

Личными откровениями Корчевников поделился во время беседы со звездой киношедевра "Гардемарины" Владимиром Шевельковым. Коллеги по звездному цеху встретились на шоу "Судьба человека". В разговоре Владимир рассказал о своей супруге Ирине. Возлюбленная артиста по профессии модель.

На этой Корчевников отметил, что такой бизнес всегда был особенно грязным. Мужчины постоянно пытаются затащить моделей к себе в постель. Шевельков поинтересовался, как его собеседник относится к "девочкам с подиума". Нравятся ли ему представительницы прекрасного пола модельный внешности.

Борис не стал скрывать, что считает таких девушек привлекательными и даже встречался с ними.

"У меня несколько раз случалось. Те, с кем я ужинал, были не замужем", – подчеркнул телеведущий.

К слову, на этом же шоу Шевельков рассказал, как актеры "Гардемаринов" рассорились с режиссером Светланой Дружининой.

Ольга ФЕДОРОВА

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