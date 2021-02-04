Актриса порадовала своих поклонников забавной идеей

Татьяна Морозова поделилась с фанатами необычным снимком. Юмористка предстала в неожиданном образе, расположив у себя на груди холодец – так, как будто это часть нижнего белья.

Артистка разместилась на кровати, улыбаясь и смотря в камеру. Вместе с кусочками холодца на теле Морозовой оказались веточки петрушки и несколько очищенных мандаринов.

"Если мужья и накрывают стол, то только так", – пошутила звезда Comedy Woman.

Подписчики Татьяны оценили ее чувство юмора. Они отметили – супругу актрисы очень повезло, ведь ему достанется такой прекрасный ужин.

"Супер", "Танюша, да Ваш муж – гурман!!!", "Аппетитно", "Какое прекрасное фото)) И замечательная сервировка))", – отметили пользователи Инстаграм.

Напомним, Татьяна Морозова вот уже 11 лет состоит в браке с бизнесменом Павлом Титоровым. В 2013 году у супругов родилась дочь София. Но пара решила не ограничиваться одним ребенком, и в 2018 году на свет появился сын Федор.

Морозова известна не только по участию в Comedy Woman. Она также снялась в сериале "Универ", фильмах "Очень русский детектив", "Правила маскарада" и "Самый лучший фильм 3-ДЭ".