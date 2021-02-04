Пара около полугода живет раздельно

Известный режиссер Василий Сигарев официально объявил о расставании со своей гражданской супругой артисткой Яной Трояновой. По словам знаменитости, возлюбленная ушла, потому что перестала испытывать к нему влечение как к мужчине.



Откровениями создатель кинолент "Жить" и "Волчок" поделился в беседе с Юрием Дудем на его ютуб-канале. Решение Трояновой стало настоящим ударом для Сигарева. Под впечатлением от краха романтического союза режиссеру даже пришлось ходить к психиатру.

Василий честно признался, что ему очень сложно выстраивать жизнь без Яны. В таком вопросе лечит только время, философски отметил режиссер. Впрочем, если в паре назрели серьезные разногласия, то эти отношения лучше закончить, добавил Сигарев.

В воспоминаниях Василия осталось много ярких событий, связанных с Яной. В числе них он рассказал о "Кинотавре", который режиссер с актрисой посещали вместе. Сигарев решил поделиться пикантной подробностью их личной жизни и рассказал, что парочка предалась любовным утехам прямо на последнем ряду в кинотеатре.

Бывшие возлюбленные сумели сохранить нормальные отношения и даже работают вместе.