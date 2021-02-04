Вирус серьезно ударил по здоровью знаменитой артистки

Алиса Фрейндлих, как и многие именитые представители творческого сообщества, была заражена коронавирусом. Однако, по данным СМИ, звезде киношедевра "Служебный роман" уже удалось победить пресловутый недуг.



Согласно информации, которую раздобыли журналисты телеграм-канала "Mash на Мойке", тесты на COVID-19 знаменитой актрисы дали отрицательный результат. Сообщается, что легкие звезды несильно пострадали. Возможно, скоро Алиса Бруновна отправится домой.

При этом, по информации источника РИА ФАН, Фрейндлих сейчас проходит активную реабилитацию. Вирус оказал серьезное негативное влияние на ее организм и привел к множеству осложнений.

Напомним, 26 января стало известно, что артистку перевели из реанимационной палаты.