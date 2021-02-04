"Боролась, как могла": Поргина рассказала про опасную болезнь

"Боролась, как могла": Поргина рассказала про опасную болезнь
Людмила Поргина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса довольно быстро пришла в себя

Людмила Поргина пополнила ряды тех, кто перенес COVID-19. Вдова Николая Караченцова рассказала, как она себя чувствовала после заражения китайским вирусом.

Напомним, Поргина лечилась дома. Актриса находилась под постоянным присмотром невестки Ирины.

К счастью, Людмила Андреевна перенесла коронавирус не в тяжелой форме. У нее наблюдались лишь такие симптомы, как повышенная температура и упадок сил, пишет РИА ФАН.

Артистка отметила – благодаря невестке она смогла прийти в себя гораздо быстрее.

"Я дома лежала, она мне все лекарства привезла. Я все принимала. Боролась, как могла", – заявила вдова Караченцова.

Получив отрицательный тест на COVID-19, актриса отправилась восстанавливаться в Турцию на целый месяц. По словам Людмилы Андреевны, море и солнце только пошли ей на пользу.

"Плавала, фитнес, йога… И восстановилась быстро. Потому что тепло было, солнечно", – рассказала она.

Ранее стало известно о том, что Поргина планирует вакцинироваться против коронавируса. Артистка боится, что может заболеть во второй раз, но уже в более тяжелой форме.

Анастасия ГОРЮНОВА

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