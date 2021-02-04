"Врал, завлекал": коллега жестко высказался про Машкова

"Врал, завлекал": коллега жестко высказался про Машкова
Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист использовал свое высокое положение в корыстных целях

Любимец миллионов советских и российских граждан актер Юрий Назаров поделился своим мнением о коллеге по творческому цеху Владимире Машкове.

По словам звезды культовых кинолент "Андрей Рублев", "Маленькая Вера", "Сталинград" и других, Машков демонстрирует далеко не лучшие человеческие качества. Весьма негативный отзыв о Владимире Юрий получил от родной дочери. О чем конкретно именитая наследница поведала родителю, не сообщается.

Однако на провокационный вопрос его собеседника, журналиста Антона Красовского, о том, является ли Машков "убийцей, насильником, вором", Назаров в сердцах ответил, что тот еще хуже.

"Еще поскуднее насилия. Врал, завлекал", – делится наболевшим на программе "Антонимы" известный артист.

Юрий намекнул, что Владимир пользуется своим высоким актерским статусом для того, чтобы добиваться желаемого. Назаров подчеркнул, что очень плохо относится к Машкову.

К слову, прошлой осенью всплыли подробности романа жены Федора Бондарчука с Владимиром Машковым. Когда-то Паулина Андреева свела с ума артиста.

Ольга ФЕДОРОВА

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