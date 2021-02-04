За шоу Соловьева и Скабеевой взялась Счетная палата

За шоу Соловьева и Скабеевой взялась Счетная палата
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Траты из бюджета на передачи посчитают и проверят

Ведомство, которым руководит Алексей Кудрин, составило план будущих проверок. Теперь оно проконтролирует расходы из госказны средств массовой информации, в частности, подсчитает, какие траты понес бюджет на шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.

Оба работают на "ВГТРК". Канал показывает программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", в эфире которой обсуждаются крупные события в России и мире. На этой же кнопке – передача "60 минут" с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

Но не только этим СМИ займутся в Счетной палате. Под колпаком также "Общественное телевидение России" и редакция "Российской газеты".

СП собирается провести целых 414 таких проверок в наступившем году. Они затронут использование финансов с 2018-го по 2020 год включительно.

Кроме того, эксперты Счетной палаты собираются оценить расходы на борьбу с пандемией коронавируса. Также специалисты выяснят, как реализовались нацпроекты, господдержка ипотеки и жилищного строительства, подсчитают долги регионов и обдумают перспективы по его оптимизации и проверят ситуацию с налогами в 12 регионах страны, находящихся на дотации у государства, о чем сказано в пресс-релизе ведомства.

Полина ДОРОЖКИНА

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