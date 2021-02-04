Успенская ушла от мужа из-за предательства с дочерью

Успенская ушла от мужа из-за предательства с дочерью
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не может простить супруга за то, что он сделал

Любовь Успенская обвинила своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина, в том, что он доставал наркотики для дочери Татьяны. Таким образом мужчина хотел добиться расположения наследницы.

По словам королевы русского шансона, Плаксин приобретал запрещенные препараты за ее деньги.

"Как ты можешь жить с этим, что ты натворил? Это все твоя вина, все, что случилось с Таней", – высказалась артистка.

Знаменитость заявила, что Александр жил за ее счет. За все время брака он ни разу не пополнил семейный бюджет, передает "Пятый канал".

Успенская и Плаксин приняли решение развестись после 33-х лет брака. Певица попросту устала от того, что ей приходилось тянуть на себе всю семью.

Примечательно, что в последние годы Любовь Залмановна и ее муж не жили вместе. Артистка находилась в России, а бизнесмен – в США. При этом певица принципиально не подавала на развод, надеясь, что ситуация наладится.

Сейчас Успенская жалеет только о том, что в свое время она не заключила брачный контракт. 

Ранее стало известно, что Успенская ждет возвращения дочери из Америки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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