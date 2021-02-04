Повелся на деньги: Калашникова заявила о предательстве Шаляпина

Повелся на деньги: Калашникова заявила о предательстве Шаляпина
Анна Калашникова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Романтические отношения знаменитостей чуть не переросли в брак

Светская львица Анна Калашникова в подробностях рассказала, что ее связывало с певцом Прохором Шаляпиным. Их союз мог перейти на новый уровень, однако алчность артиста погубила пару.

Обе знаменитости попали в медийное пространство после скандальной истории с "беременностью" Калашниковой от Шаляпина. Тогда Прохор еще находился в браке с престарелой бизнесвуман Ларисой Копенкиной.

Историю с неравными отношениями и беременностью "молодой любовницы" на ура растиражировали многочисленные ток-шоу. Эта тема неделями не сходила с экранов российских телевизоров.

На самом же деле Калашникова была беременна от другого мужчины, который решил расстаться с ней. Когда Прохор узнал о сложном положении девушки, он заявил, что всегда мечтал о наследнике. Анна по-настоящему увлеклась Прохором и даже собиралась за него замуж.

Однако того больше интересовали деньги. На одной из передач ему предложили сдать тест на отцовство и обогатиться. Отказываться артист не стал, устроив шоу из деликатного положения певицы.

По словам Анны, она была в шоке, когда узнала, что Прохор предал ее из-за денег. Ведь при ее родителях молодой человек заверял, что запишет ребенка на себя и женится на Калашниковой. Откровениями певица поделилась на шоу "Алена, блин!".

К слову, сейчас Анна готовится к свадьбе с мужчиной по имени Иван. Счастливая пара мечтает обзавестись многочисленным потомством.

Ольга ФЕДОРОВА

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