Мать Фриске отреагировала на новость о пополнении в семье Шепелева

Мать Фриске отреагировала на новость о пополнении в семье Шепелева
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родительница покойной певицы заявила, что рада за бывшего зятя

Недавняя новость о том, что Дмитрий Шепелев станет отцом, взбудоражила общественность. Однако данная информация не дошла до родителей бывшей жены телеведущего Жанны Фриске.

По словам Ольги Владимировны, она ничего не знала про пополнение в новой семье Шепелева. Напомним, на данный момент Дмитрий состоит в браке с Екатериной Копыловой.

"Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается", – отметила мать певицы.

Женщина добавила, что она рада за бывшего зятя.

Также родители исполнительницы хита "А на море белый песок" не подозревали, что Шепелев столкнулся с финансовыми трудностями. Дело в том, что телезвезду увольняют с телевидения. Его программа "Ты как я" на ТНТ имеет очень низкие рейтинги, поэтому телеканал не стал продлевать проект еще на один сезон.

"Я не знаю о его проблемах. Он нас не извещает об этом", - отрезала Ольга Владимировна.

Ее беспокоит только один момент – как живет их родной внук Платон. Но, к сожалению, Дмитрий до сих пор не разрешает бабушке и дедушке видеть мальчика, передает РИА ФАН. 

Ранее Шепелев поделился своими эмоциями от предстоящего отцовства. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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