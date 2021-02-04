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Недавняя новость о том, что Дмитрий Шепелев станет отцом, взбудоражила общественность. Однако данная информация не дошла до родителей бывшей жены телеведущего Жанны Фриске.
По словам Ольги Владимировны, она ничего не знала про пополнение в новой семье Шепелева. Напомним, на данный момент Дмитрий состоит в браке с Екатериной Копыловой.
"Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается", – отметила мать певицы.
Женщина добавила, что она рада за бывшего зятя.
Также родители исполнительницы хита "А на море белый песок" не подозревали, что Шепелев столкнулся с финансовыми трудностями. Дело в том, что телезвезду увольняют с телевидения. Его программа "Ты как я" на ТНТ имеет очень низкие рейтинги, поэтому телеканал не стал продлевать проект еще на один сезон.
"Я не знаю о его проблемах. Он нас не извещает об этом", - отрезала Ольга Владимировна.
Ее беспокоит только один момент – как живет их родной внук Платон. Но, к сожалению, Дмитрий до сих пор не разрешает бабушке и дедушке видеть мальчика, передает РИА ФАН.
Ранее Шепелев поделился своими эмоциями от предстоящего отцовства.
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