"Начала чуть ли не рыдать": вдова Грачевского рассказала правду о драке с журналисткой

"Начала чуть ли не рыдать": вдова Грачевского рассказала правду о драке с журналисткой
Борис Грачевский с супругой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоцерковская обвинила Саид Шах в пиаре на смерти ее мужа

Как это обычно и бывает, после смерти звезд на телевидении выходят эфиры, посвященные памяти артиста, которые становятся причиной жарких обсуждений и громких скандалов. Так произошло и с Борисом Грачевским. Только вот в центре скандала оказалась вдова режиссера, которую журналистка Мариана Саид Шах обвинила в нападении. 

Узнавшая об этом Белоцерковская была крайне возмущена, что гостья студии посмела так нагло врать. Оказалось, что вдове не понравилось, что журналистка вдруг решила дать интервью о внебрачном сыне Грачевского, тогда она решила подойти к Саид Шах и узнать, зачем она так делает. 

"Я сказала: "Мариана, зачем вы эту тему поднимаете? Программа его памяти… Вместо того чтобы говорить о хорошем, мы будем рыться в грязном белье?" На что она сразу начала чуть ли не рыдать. Развернулась и ушла", 

поделилась Белоцерковская с WomanHit. 

По словам Екатерины, она до последнего не хотела идти на передачу, однако все-таки решилась, но в итоге она оказалась в центре скандала. Саид Шах она обвинила во лжи, отметив, что и драться-то не умеет, чтобы на кого-то лезть к кулаками. 

"Посмотрите на ее мощь и мою, ее размеры и мои. И наверное, если она меня толкнет, я просто буду валяться на полу", 

– возмутилась вдова Грачевского. 

Ранее Белоцерковская рассказала о ссоре с худруком "Ералаша" незадолго до его смерти. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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