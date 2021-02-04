Белоцерковская обвинила Саид Шах в пиаре на смерти ее мужа

Как это обычно и бывает, после смерти звезд на телевидении выходят эфиры, посвященные памяти артиста, которые становятся причиной жарких обсуждений и громких скандалов. Так произошло и с Борисом Грачевским. Только вот в центре скандала оказалась вдова режиссера, которую журналистка Мариана Саид Шах обвинила в нападении.

Узнавшая об этом Белоцерковская была крайне возмущена, что гостья студии посмела так нагло врать. Оказалось, что вдове не понравилось, что журналистка вдруг решила дать интервью о внебрачном сыне Грачевского, тогда она решила подойти к Саид Шах и узнать, зачем она так делает.

"Я сказала: "Мариана, зачем вы эту тему поднимаете? Программа его памяти… Вместо того чтобы говорить о хорошем, мы будем рыться в грязном белье?" На что она сразу начала чуть ли не рыдать. Развернулась и ушла",

– поделилась Белоцерковская с WomanHit.

По словам Екатерины, она до последнего не хотела идти на передачу, однако все-таки решилась, но в итоге она оказалась в центре скандала. Саид Шах она обвинила во лжи, отметив, что и драться-то не умеет, чтобы на кого-то лезть к кулаками.

"Посмотрите на ее мощь и мою, ее размеры и мои. И наверное, если она меня толкнет, я просто буду валяться на полу",

– возмутилась вдова Грачевского.

Ранее Белоцерковская рассказала о ссоре с худруком "Ералаша" незадолго до его смерти.