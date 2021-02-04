Народный артист не захотел следовать печальному примеру знакомых

Лев Лещенко редко говорит о своей личной жизни. За свои 79 лет певец был дважды женат. Однако ни в одном из браков у артиста так и не появились дети.

Лев Валерьянович признался, что со второй супругой Ириной они обсуждали возможность усыновления, однако все-таки сошлись на том, что делать этого не будут. Принять это непростое решение их заставил печальный опыт других звезд и соседей.

В программе "Легенда" на канале RTVI Лещенко рассказал, что он часто был свидетелем ситуаций, когда детей завести не получалось, тогда супружеские пары решались на усыновление. Однако не всегда такие решения были со счастливым концом.

"Мы знаем наших артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру",

– объяснился народный артист России.

Его жена уже давно приняла нежелание певца иметь детей. По началу ей было непросто, однако со временем вопросы материнства для Ирины отошли на второй план.

Супруга артиста признается, что по началу им было очень тяжело, но благодаря взаимной поддержке супруги смогли это пережить и оставить в прошлом.

