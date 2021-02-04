Поклонники отметили, что актриса очень похудела

Екатерина Шпица любит радовать своих поклонников чувственными снимками. Актриса не стесняется носить откровенные наряды, которые красиво подчеркивают ее точеную фигуру. В этот раз звезда "Реальных пацанов" и вовсе решила сняться лишь в одном свитере.

На снимке Шпица запечатлена в объемном голубом свитере с книгой в руках. Артиста посетовала, что последнее время ей совсем не до чтения.

"Пока с книжкой удается только улечься, но не почитать. Ну, ничего, я свое позже возьму",

– подписала снимок Екатерина.

В комментариях поклонники восхитились необычной красотой знаменитости, отметив, что любят, когда Шпица публикует подобные фото.

"Какая вы на фото красавица, просто наглядеться не могу, бывают же такие черты лица, совершенные! Голубой вам очень к лицу, к вашим глазкам", "Вы сильно похудели, надо покушать", "Красавица и талантище", "Катерина нет слов, одни эмоции. Хочу видеть Вас – сегодня, сейчас, каждый пост", "Нереальная", "Задумчивая красавица", – восхитились поклонники артистки.

Ранее Шпица назвала причину отмены свадьбы с бизнесменом Русланом Пановым. Оказалось, что торжество пришлось перенести из-за семейной трагедии.