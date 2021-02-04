Не все рады скорому пополнению в семье телеведущего

Новость о беременности гражданской жены Дмитрия Шепелева имела эффект разорвавшейся бомбы и стала, пожалуй, одной из самых обсуждаемых в СМИ. И пока одни поздравляют пару с пополнением, взбешенный отец покойной Жанны Фриске совладать с эмоциями не смог.

Возмущенный Фриске побеседовал с журналистами, а в ответ на вопрос, что он думает о беременности избранницы Шепелева, и вовсе пожелал шоумену смерти.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет… Он никогда не будет мягче, такой человек",

– выпалил отец экс-солистки "Блестящих" во время телефонного разговора с журналистами телеграм-канала "Звездач", о чем написали и СМИ.

Владимир также добавил, что ему тяжело без внука, которого он не видел уже несколько лет, подчеркнув, что жизнь Шепелева его не волнует, а вот за внука он переживает.

А вот мама певицы отнеслась к этой новости более спокойно. Ольга Владимировна лишь призналась, что о пополнении в семье телеведущего узнала от журналистов, добавив, что рада за вдовца ее дочери.