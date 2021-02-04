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Кристина Асмус нечасто публикует фотографии своей дочери. Возможно, сказывается напряженный график актрисы, либо звезда "Интернов" просто не хочет привлекать слишком много внимания к своей наследнице. Однако сегодня экс-супруга Гарика Харламова решила прогуляться вместе с дочерью, не забыв поделиться с поклонниками свежими фото.
На странице артистки в "Инстаграм" появилась серия кадров. Кристина и Настя решили подурачиться на камеру. При этом, кажется, дочка Асмус и Харламова не очень хотела фотографироваться.
"Мам, мы вышли на улицу гулять, а не фоткаться",
– процитировала знаменитость свою дочь.
Многие поклонники отметили, что повзрослевшая Настя стала копией Харламова, а другие же уверены, что наследница звездной пары очень похожа на мать.
"Кристина, вы прекрасно выглядите со своей доченькой", "Хороши девчонки!", "Копия Гарика", "Папина дочь", "Гарик 2.0", "Гарик в миниатюре", "На последнем фото копия папа", "Копия, мама и дочка два ангелочка",
– написали фолловеры Асмус.
Ранее поклонники заподозрили звезду "Интернов" во второй беременности. В Сети отметили, что фигура актрисы заметно изменилась.
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