"Гарик в миниатюре": Асмус показала свежее фото подросшей дочери

"Гарик в миниатюре": Асмус показала свежее фото подросшей дочери
Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
С возрастом девочка все больше становится похожа на своего звездного отца

Кристина Асмус нечасто публикует фотографии своей дочери. Возможно, сказывается напряженный график актрисы, либо звезда "Интернов" просто не хочет привлекать слишком много внимания к своей наследнице. Однако сегодня экс-супруга Гарика Харламова решила прогуляться вместе с дочерью, не забыв поделиться с поклонниками свежими фото. 

На странице артистки в "Инстаграм" появилась серия кадров. Кристина и Настя решили подурачиться на камеру. При этом, кажется, дочка Асмус и Харламова не очень хотела фотографироваться. 

"Мам, мы вышли на улицу гулять, а не фоткаться",

– процитировала знаменитость свою дочь. 

Многие поклонники отметили, что повзрослевшая Настя стала копией Харламова, а другие же уверены, что наследница звездной пары очень похожа на мать. 

"Кристина, вы прекрасно выглядите со своей доченькой", "Хороши девчонки!", "Копия Гарика", "Папина дочь", "Гарик 2.0", "Гарик в миниатюре", "На последнем фото копия папа", "Копия, мама и дочка два ангелочка", 

– написали фолловеры Асмус. 

Ранее поклонники заподозрили звезду "Интернов" во второй беременности. В Сети отметили, что фигура актрисы заметно изменилась. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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