Перестала ходить: состояние неизлечимо больной бабушки Урганта резко ухудшилось

Перестала ходить: состояние неизлечимо больной бабушки Урганта резко ухудшилось
Нина Ургант. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
За актрисой ухаживает сиделка

Известная советская актриса Нина Ургант сообщила, что ее состояние из-за продолжительной болезни ухудшилось. 

Вот уже несколько лет бабушка Ивана Урганта страдает болезнью Паркинсона. Актриса рассказала, что в последнее время постоянно находится в своей квартире в Санкт-Петербурге и совсем перестала выходить на улицу. 

Из-за проблем со здоровьем 91-летняя Нина Николаевна фактически обездвижена, благо, за ней сейчас ухаживает ее сиделка.

"Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор",

посетовала Нина Ургант в беседе с РИА ФАН. 

Напомним, что еще в ноябре прошлого года звезда киноленты "Белорусский вокзал" в СМИ появились тревожные новости о здоровье актрисы. О болезни Паркинсона Ургант узнала, когда у нее начали появляться проблемы с памятью и появилась быстрая утомляемость. 

Наследник знаменитости, Андрей Ургнат, также отмечал, что у его матери также есть проблемы со слухом и координацией. Сейчас сын и внук стараются сделать все, чтобы поддержать здоровье любимой матери и бабушки. 

К сожалению, болезнь, от которой страдает актриса, неизлечима. Даже именитые израильские врачи оказались бессильны

Юлия МИХАЙЛОВА

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