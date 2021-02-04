Гостей студии возмутили нелестные комментарии оперной дивы в адрес родительницы

Возвращение Марии Максаковой в России получилось по-настоящему скандальным. Оперная дива решила наверстать упущенное и сейчас активно ходит по ток-шоу, жалуясь на свою непростую судьбу. В этот раз вдова Дениса Вороненкова пришла в студию "Пусть говорят" и, как и следовало ожидать, без шумихи не обошлось.

Максакова вновь начала рассказывать о сложных отношениях с матерью, порою позволяя себе нелестные высказывания в ее адрес. По словам Марии, она ощущает себя богатой и впавшей в кому женщиной, родственники которой за это время успели поделить ее богатства. Только вот теперь экс-солистка Мариинки вновь вернулась к обычной жизни, но родные отказываются с ней общаться.

Такое сравнение возмутило экспертов, находившихся в студии. Сергей Мардан, например, признался, что это ужасают "три поколения несчастных людей".

"Никакой психолог не поможет – это безумная, адская трагедия. Детей жалко – через 20 лет вам же все вернется, они придут на Первый канал и скажут: "Мама, будь ты проклята!"

– воскликнул журналист.

Также Мария призналась, почему до сих пор не может простить свою мать. Оказывается, что оперную диву не устраивает, что актриса Людмила Максакова поддерживает хорошие отношения с отцом ее дочери.

"Возмущена, что она спелась с ним против меня, и этого ей я не могу простить!"

– заявила Максакова в эфире Первого канала.

К слову, к любой критике в свой адрес вдова политика относилась весьма категорично. Артистка даже грозилась уйти из студии, после того как эксперт Галина Запорожцева заявила о ее "духовно-нравственной инвалидности", однако Дмитрий Борисов вовремя смог усмирить Максакову.

Ранее бывшая солистка Мариинского театра жестко раскритиковала бывшую жену Вороненкова.