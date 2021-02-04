"Будь ты проклята!": Максакову раскритиковали в эфире "Пусть говорят"

"Будь ты проклята!": Максакову раскритиковали в эфире "Пусть говорят"
Мария Максакова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гостей студии возмутили нелестные комментарии оперной дивы в адрес родительницы

Возвращение Марии Максаковой в России получилось по-настоящему скандальным. Оперная дива решила наверстать упущенное и сейчас активно ходит по ток-шоу, жалуясь на свою непростую судьбу. В этот раз вдова Дениса Вороненкова пришла в студию "Пусть говорят" и, как и следовало ожидать, без шумихи не обошлось. 

Максакова вновь начала рассказывать о сложных отношениях с матерью, порою позволяя себе нелестные высказывания в ее адрес. По словам Марии, она ощущает себя богатой и впавшей в кому женщиной, родственники которой за это время успели поделить ее богатства. Только вот теперь экс-солистка Мариинки вновь вернулась к обычной жизни, но родные отказываются с ней общаться. 

Такое сравнение возмутило экспертов, находившихся в студии. Сергей Мардан, например, признался, что это ужасают "три поколения несчастных людей".

"Никакой психолог не поможет – это безумная, адская трагедия. Детей жалко – через 20 лет вам же все вернется, они придут на Первый канал и скажут: "Мама, будь ты проклята!"

– воскликнул журналист. 

Также Мария призналась, почему до сих пор не может простить свою мать. Оказывается, что оперную диву не устраивает, что актриса Людмила Максакова поддерживает хорошие отношения с отцом ее дочери. 

"Возмущена, что она спелась с ним против меня, и этого ей я не могу простить!"

заявила Максакова в эфире Первого канала. 

К слову, к любой критике в свой адрес вдова политика относилась весьма категорично. Артистка даже грозилась уйти из студии, после того как эксперт Галина Запорожцева заявила о ее "духовно-нравственной инвалидности", однако Дмитрий Борисов вовремя смог усмирить Максакову. 

Ранее бывшая солистка Мариинского театра жестко раскритиковала бывшую жену Вороненкова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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