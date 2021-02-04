Украинская певица выступила на частной вечеринке

София Ротару спела на дне рождении бизнесмена из Воронежа. По слухам, за частный концерт артистка получила 9 миллионов. Об этом пишут СМИ.

В соцсетях появились кадры с выступления певицы. "Где наш именинник?" – показалась "хуторянка" на сцене, чтобы поздравить заказчика с 50-летием. Гости веселились под хиты украинской звезды, сама вечеринка длилась около часа. К зрителям вместе с певицей также вышла ее сестра Аурика Ротару.

По некоторой информации, за концерт юбиляр мог отдать около 9 млн рублей, пишет "Федерал Пресс".

Ранее концертный директор звезды Сергей Лавров рассказывал, что за концерт она берет $50 тысяч, но на корпоративы Софию Ротару в последнее время приглашают редко – кризис.

А недавно СМИ выяснили, сколько стоит роскошный особняк звезды под Киевом. Кадры дома Ротару ранее публиковало "Утро.ру".