"Мне это неинтересно": Дружинина врезала обиженному Шевелькову

"Мне это неинтересно": Дружинина врезала обиженному Шевелькову
Светлана Дружинина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер с благодарностью вспоминает об актерах, сыгравших в "Гардемаринах"

Вокруг кинокартины "Гардемарины, вперед!" вспыхнул очередной скандал. Один из главных героев легендарного кино рассказал, что на самом деле его отношения с режиссером Светланой Дружининой складывались, мягко говоря, непросто. Иногда доходило до того, что Владимир Шевельков отказывался приходить на съемочную площадку. Создательница "Гардемаринов" не смогла пройти мимо столь резких высказываний в свой адрес. 

Дружинина честно призналась, что ее давно не волнуют сплетни и скандалы вокруг ее персоны. 

"Мне это неинтересно, что там говорят. Тридцать лет прошло. Сейчас совершенно другая жизнь. Я живу впереди", - отрезала режиссер, беседуя с "Телепрограммой". 

Артистка также подчеркнула, что благодарна всем актерам, которые приняли участие в съемках киноленты, в том числе и Шевелькову, поскольку без их участия фильм получился бы не таким красочным. 

Дружинина также отметила, что счастлива, что у нее получилось воплотить задуманное, а остальное – это мелочи. Ее не интересует, что говорят другие, поскольку, считает режиссер, это не ее проблемы. 

"Я совершенно другой жизнью живу. Я женщина-режиссер. Я работаю в мужской профессии, и она у меня получается", – подытожила народная артистка. 

Напомним, что ранее Владимир Шевельков рассказал Борису Корчевникову, как легендарное трио рассорилось с режиссером "Гардемаринов". Причиной стало желание Дружининой снять в картине своего младшего сына Михаила.

Юлия МИХАЙЛОВА

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