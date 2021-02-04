Прикрылась одеялом: полностью обнаженная Лорак вышла на улицу

Прикрылась одеялом: полностью обнаженная Лорак вышла на улицу
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица поделилась трогательными воспоминаниями

Ани Лорак часто выступает в откровенных нарядах, которые красиво подчеркивают достоинства певицы. В этот раз артистка решила пойти дальше и показала фото, на которых она обнаженная. 

На своей странице в "Инстаграм" исполнительница выложила серию фотографий, на которых она запечатлена без одежды, завернутая в белоснежное одеяло. Снимки были сделаны во время съемок клипа "Удержи мое сердце". 

"Сегодня картине "Удержи мое сердце" исполнилось 5 лет. Для меня это видео особенное",

– поделилась Лорак с поклонниками, добавив, что очень трепетно относится к творческому союзу с Аланом Бадоевым, который помог певице в создании клипа. 

В комментариях к публикации поклонники артистки признались, что очень любят ролик на эту песню, не забыв отметить, что в нем звезда выглядит очень женственной и хрупкой. 

"Превосходный клип", "Этот клип действительно по-особенному невероятный и душевный. Всегда пересматриваю с мурашками по всему телу", "Каролиночка, дорогая, ты словно молния: яркая, завораживающая, ослепительная! Небесное создание удивительной красоты!", "Какая вы красивая", "Моя нежность", "Одна из самых трогательных и сильных работ", – поделились своим мнением фолловеры Каролины. 

Ранее певице пришлось столкнуться с травлей в социальных сетях. Певицу раскритиковали после возвращения в Киев.

Юлия МИХАЙЛОВА

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