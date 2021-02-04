Актер возмущен ложью о его личной жизни

На прошлой неделе выяснилось, что Иван Краско не является биологическим отцом ребенка, которого родила его возлюбленная Юлия Кичемасова. Однако в некоторых СМИ появилась информация, что несмотря на отрицательный тест ДНК, актер намерен жениться. В разговоре с журналистами артист эти слухи опроверг, пригрозив судом.

Краско сообщил, что готов принять всех детей, которые действительно родились от него, однако лжи не потерпит. Актер подчеркнул, что всегда говорил правду СМИ, поэтому не понимает, для чего нужны эти выдуманные истории – такой пиар ему ни к чему.

"Я долго терпел. Имейте совесть, – высказался Краско, призвав прекратить гнусную и подлую ложь. – Остановить ту вакханалию я решил через суд. Церемониться с негодяями не собираюсь".

Артист добавил, что жениться ни на ком не намерен. В разговоре с "Собеседником" он заключил, что если бы о оформлял отношения, то только с Натальей Валь – матерью его младших сыновей.

Кичемасова же после отрицательного теста на отцовство Краско больше не звонила.