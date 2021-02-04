Без объяснения причины: кого из российских актеров уволили из популярных сериалов

Олег Васильков. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com Мария Пирогова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Георгий Штиль. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Гульнара Нижинская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Барышев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Порой звездам приходилось самим додумывать, почему им вдруг указали на дверь

Очень часто в российских сериалах неожиданно меняются актерские составы. Причины могут быть абсолютно разные: от желания звезд попробовать себя в чем-то новом до проблем со здоровьем. Однако порой артистов увольняют. И, как выяснилось, далеко не всегда создатели сериалов уведомляют об этом самих артистов. 

Олег Васильков

Олег Васильков. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com

Актер появился в первом сезоне телесериала "Ольга", в котором он исполнил бывшего супруга героини Яны Трояновой. Зрители, которые положительно оценили игру Василькова, ждали, что смогут увидеть его и в следующих сезонах. Только вот этого не произошло. Точной причины актер не знает до сих пор, однако предполагает, что всему виной исполнительница главной роли, с которой они, к сожалению публики, не сработались. 

Георгий Штиль

Георгий Штиль. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com

За свою актерскую карьеру Георгий Штиль исполнил более 200 ролей. Особую популярность ему принесли детективные сериалы. Только вот съемки в сериале "Улицы разбитых фонарей" для полковника Фирсова закончились неожиданным увольнением. Оказалось, что актера просто не позвали сниматься в новом сезоне, даже не оповестив. 

Мария Пирогова

Мария Пирогова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Работа в "Интернах" стала для тогда еще начинающей Марии Пироговой шансом заявить о себе в мире кино. Только вот дочка главного героя снялась лишь в 7 эпизодах, после чего актрису уволили, даже толком не объяснив, что было не так. 

Сергей Барышев

Сергей Барышев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Актер известен многим любителям сериалов благодаря роли майора Винокурова в сериале "Тайны следствия". Однако в один момент Барышев исчез из сериала. Создатели уверяли, что артист не мог продолжать сниматься из-за проблем со здоровьем, однако у Барышева есть своя версия. Однажды он на эмоциях пригрозил уволиться, если к нему не будут относиться, как к главной звезде сериала Анне Ковальчук. О своем увольнении Сергей узнал в тот момент, когда понял, что съемки нового сезона стартовали без него, пишет автор канала "Киномост" в Яндекс.Дзен. 

Гульнара Нижинская

Гульнара Нижинская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Яркая актриса громко заявила о себе, появившись в сериале "Моя прекрасная няня", где она исполнила роль подруги няни Вики. Нижинская в течение трех сезонов отлично справлялась со своей работой, однако потом создатели указали ей на дверь, заменив Олесей Железняк. Сама актриса уверена, что просто перешла дорогу кому-то важному.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, для кого из российских актеров съемки в кино обернулись чередой смертей.

Юлия МИХАЙЛОВА

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