"Мы сцепились": Сябитова вспомнила о первом скандале с Гузеевой

"Мы сцепились": Сябитова вспомнила о первом скандале с Гузеевой
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Между двумя телеведущими постоянно вспыхивают ссоры

Вот уже много лет передача "Давай поженимся!" не теряет своей популярности. Многие уверены, что дело в ее ярких ведущих – Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Однако ни для кого не секрет, что конфликты между двумя звездами не редкость, а порой за кулисами шоу кипят нешуточные страсти. Главная сваха страны решила вспомнить, с чего все началось. 

Оказалось, что первый раз соведущие повздорили еще на кастинге. 

"На первой же съемке мы сцепились. Когда слово предоставили мне, я наехала: "Знаете что, Лариса, при всем моем уважении, вы не сваха, так что не говорите того, в чем не разбираетесь, это моя поляна!"

поделилась воспоминаниями с "Антенной" Сябитова.

Тогда известная скандалистка Гузеева решила ответить своей будущей коллеге. Однако именно этот конфликт позволил Ларисе и Розе найти общий язык. По словам свахи, после этого звезда "Жестокого романса" назвала Сябитову "наглой московской татаркой", а потом добавила, что уважает соведущую за то, что не испугалась ее известности. 

А однажды конфликт ведущих чуть не перерос в драку. Тогда Роза ударила Ларису по руке, а та неожиданно для зрителей замахнулась на нее в ответ. Благо, в тот раз Гузеева смогла сдержаться и просто перестала реагировать на выпады Сябитовой. 

Также сваха рассказывала, что с самого начала актриса установила жесткие рамки в общении с коллегами. По словам Розы, ее соведущая предложила свести контакты в жизни к минимуму. Сябитова уверена, что именно поэтому они так долго вместе ведут программу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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