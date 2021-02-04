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В России постепенно смягчают меры, введенные на фоне коронавируса. Например, в Москве разрешили заполнять концертные залы на 50% вместо прежних 25%. Однако всех проблем в шоу-бизнесе это не решило, рассказала Лолита.
По словам певицы, звезды сейчас живут за счет выступлений на частных мероприятиях. В целом же о восстановлении индустрии говорить еще рано.
"Играть на 50% зрителей чуть лучше, но психологически это невыносимо для любого артиста",
– объяснила Лолита в беседе с "Говорит Москва". Исполнительница также добавила, что гастролями сейчас тоже не заработать из-за роста цен на перевозки.
Ранее певица рассказала о встрече с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.
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