Оставшись без денег, мужчина решил поделиться интимными подробностями отношений с актрисой

Вот уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с борется с раком мозга. Семья "моей прекрасной няни" не спешит делиться подробностями ее состояния, категорично отказываясь от любых комментариев на тему здоровья звезды. А вот первый муж актрисы решил, что на воспоминаниях о романе с актрисой можно неплохо заработать.

Замуж за Олафа Шварцкопфа Заворотнюк вышла, когда была еще совсем начинающей актрисой. Их брак продержался всего год. Сначала у избранника артистки начались проблемы с бизнесом, а потом у самой Анастасии случился выкидыш.

Спустя время выяснилось, что сейчас первый муж знаменитости живет в небольшой съемной квартире, а денег даже на косметический ремонт у него нет. Тогда-то он и решил заработать на рассказах об актрисе.

Сначала Олаф появился в ток-шоу на НТВ, рассказав зрителям историю их любви. Заодно показал и редкие архивные кадры, которые до этого никто не видел.

Затем Шварцкопф вновь принял участие в съемках, на всю страну обсуждая, делала ли Заворотнюк аборт, или же все-таки у нее случился выкидыш. И даже намекнул, что бизнес его прогорел, возможно, из-за второго мужа актрисы – Дмитрия Стрюкова.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала последние новости о состоянии матери.