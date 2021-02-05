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Вот уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с борется с раком мозга. Семья "моей прекрасной няни" не спешит делиться подробностями ее состояния, категорично отказываясь от любых комментариев на тему здоровья звезды. А вот первый муж актрисы решил, что на воспоминаниях о романе с актрисой можно неплохо заработать.
Замуж за Олафа Шварцкопфа Заворотнюк вышла, когда была еще совсем начинающей актрисой. Их брак продержался всего год. Сначала у избранника артистки начались проблемы с бизнесом, а потом у самой Анастасии случился выкидыш.
Спустя время выяснилось, что сейчас первый муж знаменитости живет в небольшой съемной квартире, а денег даже на косметический ремонт у него нет. Тогда-то он и решил заработать на рассказах об актрисе.
Сначала Олаф появился в ток-шоу на НТВ, рассказав зрителям историю их любви. Заодно показал и редкие архивные кадры, которые до этого никто не видел.
Затем Шварцкопф вновь принял участие в съемках, на всю страну обсуждая, делала ли Заворотнюк аборт, или же все-таки у нее случился выкидыш. И даже намекнул, что бизнес его прогорел, возможно, из-за второго мужа актрисы – Дмитрия Стрюкова.
Ранее дочь Заворотнюк рассказала последние новости о состоянии матери.
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