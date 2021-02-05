Постоянно скандалили: Ещенко - о причинах развода

Постоянно скандалили: Ещенко - о причинах развода
Святослав Ещенко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена юмориста стала подозревать его в неверности

Со своей супругой Ириной Святослав Ещенко прожил в браке целых 20 лет. Однако пара все-таки решила развестись, несмотря на долгие усилия сохранить брак. 

В студии шоу "Судьба человека" юморист рассказал Борису Корчевникову, что причиной расставания стали частые скандалы, свидетелями которых становился их подрастающий сын Нарад, что, по мнению артиста, неприемлемо. 

Да и Ирина вдруг решила, что во время гастролей Ещенко постоянно ей изменял, из-за чего она жила "как на войне". Женщина даже обвинила мужа в том, что когда они начали жить отдельно, артист предлагал ей завести интрижку на стороне.

"Она так преподнесла, словно я конкретно ей предложил завести любовника, но это было не так", – объяснился Ещенко. 

Последней каплей стали слова сына. Уставший от скандалов молодой человек подошел к родителям и предложил им развестись. 

Сейчас Ирина и Святослав, несмотря на постоянные обвинения в адрес друг друга, поддерживают связь, при этом бывшая жена продолжает оставаться концертным директором Ещенко. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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