Несмотря на закрытие передачи, юмористки продолжают гастролировать по стране

В прошлом году поклонников Comedy Woman ждала печальная новость – проект закрыли из-за не слишком высоких рейтингов. Расстроились и сами артистки, которые много лет выступали на одной сцене. Однако в этот раз юмористка Мария Кравченко пришла к фанатам с радостными новостями, рассказав о возвращении женского юмористического шоу.

Артистка рассказала, что коллектив наконец возобновляет свою гастрольную деятельность. Сейчас, судя по "Инстаграм-историям" Кравченко, уже вовсю кипит подготовка к предстоящим концертам.

Звезда также призвала поклонников не пугаться, если они вдруг увидят афишу Comedy Woman в своем городе. В ближайшее время будут объявлены все города, куда команда приедет с концертом.

К сожалению поклонников, о возвращении шоу в эфир ничего не известно.

"Телевизионная версия – это одно, а гастрольная деятельность – совсем другое", - объяснила Кравченко.

Слова знаменитости подтвердила и коллега Марии Надежда Сысоева. Артистки радостно отметили, что уже совсем скоро Екатерина Скулкина, Катя Варнава, Надежда Ангарская и другие вновь соберутся на одной сцене.