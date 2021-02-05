Звезда "Орла и решки" намекнула, что продолжает жить привычной жизнью

Пара Насти Ивлеевой и Элджея является, пожалуй, одной из самых обсуждаемых в современном шоу-бизнесе. Звезды поженились в 2019 году, однако заводить детей пока не спешат. Однако в последнее время телеведущая, по мнению ее знакомых, стала вести непривычный для нее образ жизни. Отказалась от алкоголя, стала меньше работать. Поклонники тут же предположили, что причиной этому может быть беременность. Звезда "Орла и решки" не смогла оставить подобные сплетни без внимания.

В своем "Инстаграме" Ивлеева опубликовала несколько "Инстаграм-историй", посвященных ее якобы беременности. Доказать, что она не в положении, жена Элджея решила не словом, а делом.

На опубликованном видео Настя пьет вино и предлагает поднять тост за "набранные килограммы и пополнение в семье", а затем и вовсе репостнула архивное видео, пошутив, что на нем она еще "не беременна жиром".

Ранее Ивлеева показала редкие снимки времен ее работы фасовщицей. Звезда "Орла и решки" посмеялась над тем, какой она была раньше.