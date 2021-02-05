СМИ: Малахов получает сотни тысяч за один выпуск шоу

СМИ: Малахов получает сотни тысяч за один выпуск шоу
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зарплата телеведущего вызывает зависть у коллег

Персона Андрея Малахова прочно ассоциируется с различными скандалами, интригами и расследованиями. С его неоднозначным шоу знакома вся страна. Теперь журналистам удалось выяснить и размер заработной платы знаменитости.

Представители издания Popcake пообщались с бывшей администраторшей программы "Прямой эфир" по имени Яна. Россиянка заявила, что за одну серию телепередачи Малахову платят 300 тысяч рублей.

Девушка добавила, что такие баснословные доходы не кажутся ей справедливыми. Сама Яна получала всего 30 тысяч рублей в месяц. Если же подсчитать месячный доход Андрея Малахова, то станет ясно, кто очень хорошо зарабатывает на шоу.

Напомним, сначала Андрей трудился на Первом канале в передаче "Пусть говорят". Теперь он работает на точно таком же шоу "Прямой эфир", но уже на "Россия 1".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Пять дней в неделю он с удовольствием копается в человеческой грязи, чтобы один раз в неделю выпустить более менее нормальную передачу "Привет, Андрей!", Два главных российских телеканала соревнуются в выпуске грязных, смердящих выгребной ямой передач! Электорат надо оболванить, отупить, чтобы превратить в послушное стадо!!!
1
новости партнеров
По теме

Эстония устроила истерику из-за российского Ил-76МД

Посла нашей страны вызвали в МИД

Пушков высказался о российском наказании для Латвии

Рига может не рассчитывать на помощь Москвы с транзитом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей