Курс рубля
- Рубль подорожает к марту - прогноз
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Персона Андрея Малахова прочно
ассоциируется с различными скандалами, интригами и расследованиями. С его
неоднозначным шоу знакома вся страна. Теперь журналистам удалось выяснить и
размер заработной платы знаменитости.
Представители издания Popcake пообщались с бывшей администраторшей программы "Прямой эфир" по имени Яна. Россиянка заявила, что за одну серию телепередачи Малахову платят 300 тысяч рублей.
Девушка добавила, что такие баснословные доходы не кажутся ей справедливыми. Сама Яна получала всего 30 тысяч рублей в месяц. Если же подсчитать месячный доход Андрея Малахова, то станет ясно, кто очень хорошо зарабатывает на шоу.
Напомним, сначала Андрей трудился на Первом канале в передаче "Пусть говорят". Теперь он работает на точно таком же шоу "Прямой эфир", но уже на "Россия 1".
Посла нашей страны вызвали в МИД
Рига может не рассчитывать на помощь Москвы с транзитом