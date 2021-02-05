Зарплата телеведущего вызывает зависть у коллег

Персона Андрея Малахова прочно ассоциируется с различными скандалами, интригами и расследованиями. С его неоднозначным шоу знакома вся страна. Теперь журналистам удалось выяснить и размер заработной платы знаменитости.



Представители издания Popcake пообщались с бывшей администраторшей программы "Прямой эфир" по имени Яна. Россиянка заявила, что за одну серию телепередачи Малахову платят 300 тысяч рублей.

Девушка добавила, что такие баснословные доходы не кажутся ей справедливыми. Сама Яна получала всего 30 тысяч рублей в месяц. Если же подсчитать месячный доход Андрея Малахова, то станет ясно, кто очень хорошо зарабатывает на шоу.

Напомним, сначала Андрей трудился на Первом канале в передаче "Пусть говорят". Теперь он работает на точно таком же шоу "Прямой эфир", но уже на "Россия 1".